Protivladni protesti, splošna stavka in množično pobijanje

Potem ko se je včeraj na ulicah Tel Aviva in tudi drugih izraelskih mest zbralo več kot pol milijona ljudi, ki so protestirali proti skrajno desni vladi Benjamina Netanjahuja in zahtevali takojšen dogovor o prekinitvi ognja ter osvoboditev vseh talcev, ki so še na območju Gaze, je danes v Izraelu splošna stavka. Ta je namesto predvidenih štiriindvajset ur zaradi odločitve delavskega sodišča, da zaradi »političnega motiva« ni legalna, trajala le osem ur in pol.