Netanjahujeva taktika požgane zemlje

Predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu je v pogovoru za televizijsko mrežo ABC dejal, da bo Izrael tisti, ki bo v prihodnosti – po vojni, torej – upravljal območje Gaze. Do zdaj so bila takšna razmišljanja v Izraelu skoraj na ravni tabuja.

Med zadnjim obiskom Izraela je ponovno izraelsko okupacijo Gaze svojim izraelskim zaveznikom »odsvetoval« tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ameriški predsednik pa je morebitno ponovno izraelsko zasedbo Gaze označil za »veliko napako«.

Medtem ko izraelsko vojaško letalstvo neprestano raketira in bombardira območje Gaze, velikansko pokopališče in hiralnico, kjer je bilo v mesecu dni ubitih več kot 10.000 ljudi, in ko so izraelske kopenske sile Gazo že razdelile na dva dela ter obkolile mesto Gaza, največje naselje v izjemno gosto naseljeni palestinski enklavi, vrh izraelske politike – in varnostnih sil – pripravlja scenarije za dan po jutrišnjem.

In to medtem, ko je v Gazi še vedno ujetih okoli 240 izraelskih talcev in ko je edino, kar je mogoče z gotovostjo predvidevati, stopnjujoča se človeška in humanitarna tragedija že zdaj strahotno izčrpanih in globoko travmatiziranih prebivalcev največjega odprtega zapora, pokopališča in hiralnice na svetu.