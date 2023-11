Iz velikanskega bombnega kraterja z rokami izkopavajo svoje najbližje

V nadaljevanju preberite:

Po petindvajsetih dneh brutalnega izraelskega bombardiranja in raketiranja območja Gaze so egiptovske oblasti – v dogovoru z Izraelom – danes prvič odprle mejni prehod Rafa. Toda v Egipt, na varno, so lahko odšli le natančno izbrani ljudje. Približno 500 ljudi s tujimi ali dvojnimi potnimi listo ter le 80 huje ranjenih in bolnih Palestincev. To je bila »milostna kvota«, ki prebivalcem krvavečih ruševin, v kar se je v zadnjih tednih spremenila Gaza, ni prineslo nikakršnega olajšanja.