Nezaupnica hrvaški vladi zaradi popotresne obnove

Popotresna obnova v organizaciji države se tako rekoč ni niti začela. FOTO: Blaž Samec/Delo

Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je danes vložila nezaupnico hrvaški vladi zaradi popotresne obnove Zagreba in okolice ter siško-moslavinske županije. Med drugim zahtevajo spremembe zakona o obnovi. Hrvaški premierje med današnjim obiskom v Petrinji sicer izrazil pričakovanje, da bodo popotresno obnovo pospešili.Danes mineva šest mesecev od potresa, ki je povzročil velikansko škodo v siško-moslavinski županiji, več kot 15 mesecev pa je minilo od uničujočega potresa v Zagrebu. Popotresna obnova v organizaciji države pa se tako rekoč ni niti začela. Številne žrtve potresa še vedno nimajo urejenih življenjskih pogojev, tudi če so dobili stanovanjske bivalnike ali nujno začasno namestitev.Predsednik SDPje med predstavitvijo nezaupnice na današnji novinarski konferenci v hrvaškem saboru povedal, da je treba začeti razpravo o spremembah zakona o popotresni obnovi, ki so ga v hrvaškem saboru sprejeli lansko jesen. Menil je, da je treba v razpravo vključiti čim več predstavnikov lokalnih oblasti z območij, ki jih je stresel uničujoči potres, ter da bi morala biti obnova siško-moslavinske županije zaradi izseljevanja prebivalstva usmerjena tudi v revitalizacijo območja, ne zgolj v vrnitev na prejšnje stanje.V SDP zahtevajo tudi bolj podrobno in transparentno poročanje vlade o korakih, ki so jih storili za popotresno obnovo. Menijo, da je obnova prepočasna ter da je ozko grlo v ministrstvu za prostorsko ureditev, gradbeništvo in državno premoženje. Grbin je dejal, da želijo z razpravo o nezaupnici vladi prisiliti vlado, naj začne delati. Kot prvi učinek napovedane nezaupnice pa vidi tudi današnji obisk premiera Plenkovića v Petrinji.Hrvaški premier je po srečanju s predstavniki štaba civilne zaščite v Petrinji, ki ga vodita podpredsednika vladein, novinarjem povedal, da pričakuje pospešitev popotresne obnove, posebej ko gre za manj zahtevne popravke stanovanjskih in javnih objektov. Pri tem je poudaril, da so bolj zahtevna konstrukcijska gradbena dela odvisna tudi od reševanja premoženjsko-pravnih odnosov. Na novinarsko vprašanje, ali lahko obljubi, da v stanovanjskih zabojnikih ne bo nikogar več po letu 2025, pa ni hotel ugibati o tovrstnih rokih.Novinarje je zanimalo tudi, kako gleda na zahtevo SDP za nezaupnico vladi. Plenković je odgovoril, da tisti, ki doživijo polom na lokalnih volitvah, morajo početi nekaj, da bi ustvarili vtis, da nekaj delajo.Hrvaška opozicija je v času Plenkovićevih premierskih mandatov sprožila več nezaupnic posameznim ministrom ali celotni vladi, a doslej v parlamentu niso bili uspešni. Je pa Plenković zamenjal več svojih ministrov, kmalu potem ko so prestali razprave o nezaupnici. Med njimi je tudi bivši minister za upravo, proti kateremu je hrvaško tožilstvo maja letos vložilo obtožnico zaradi več kaznivih dejanj pri domnevnih malverzacijah z zemljišči na otoku Brač.