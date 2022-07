Ni le Rusija tista, ki z vsemi silami pritiska na Kijev

V nadaljevanju preberite:

Pritisk na Ukrajino se stopnjuje. Vojaški, političen, geostrateški, ekonomski, diplomatski. Ukrajina lahko vojaško zdrži le ob enormni pomoči zahodnih držav, ki pa glede nadaljevanje vojaške podpore Kijevu niti slučajno niso enotne – predvsem zaradi notranjepolitičnih, energetskih in ekonomskih razlogov. Tudi med uradno najbližjimi zaveznicami Ukrajine je vse več glasov, ki pozivajo k mirovnim pogajanjem za ceno ukrajinske ozemeljske celovitosti.

Ob že davno izgubljenem Krimu naj bi Kijev Moskvi za ceno končanja vojne prepustil tudi celoten Donbas – to Ukrajino seveda sili v vojaški poraz, Rusiji in Vladimirju Putinu, ki je enostransko začel to strahotno vojno, pa poklanja tako dobro petino ukrajinskega ozemlja, kot politično in ekonomsko preživetje. Če kaj, potem to ni definicija »pravičnega miru«, o katerem je v zadnjih dneh toliko slišati.