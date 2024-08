Ni počitka za Giorgio Meloni

V nadaljevanju preberite:

Ali Giorgia Meloni res vodi največjo italijansko stranko? Sploh ne, so zatrdili obrekovalci, ki po premierkinem prepričanju za to jesen pripravljajo hud napad na prvo žensko na vrhu vlade. Stranko Bratje Italije naj bi po trditvah najostrejših jezikov med komentatorji v resnici vodila »sestra Italije« Arianna Meloni, premierkina starejša sestra, žena ministra Francesca Lollobrigide. Pripisujejo ji vrsto nečednosti in napovedujejo sodne procese.