Nihče ni varen, dokler vsi niso varni

Voditelji več kot dvajsetih držav v javnem pismu poudarjajo, da svet potrebuje svetovno pogodbo, ki bi pripomogla k boju v novih zdravstvenih krizah, kakršna je pandemija covida-19. Pismo, objavljeno v različnih svetovnih medijih, kot so Daily Telegraph, Le Monde, El País, so podpisali tudi britanski premier Boris Johnson, francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel. »Prepričani smo, da smo kot voditelji držav in mednarodnih institucij odgovorni za to, da se svet nauči lekcij pandemije covida-19,« so avtorji zapisali in pozvali k solidarnosti, večji družbeni zavezanosti ter izogibanju izolacionizmu in nacionalizmu.



Voditelji pandemijo opisujejo kot največji izziv za svetovno skupnost po 40 letih prejšnjega stoletja, zato pred naslednjo zdravstveno krizo predlagajo pogodbo, kakršna je nastala po letu 1945, ko so se zbrali politični voditelji po opustošenju v dveh svetovnih vojnah.



Cilji so bili jasni: združiti države, odpraviti skušnjave izolacionizma in nacionalizma ter se spoprijeti z izzivi, ki jih je bilo mogoče doseči le v duhu solidarnosti in sodelovanja. Zdaj bi morale biti države v istem duhu pripravljene na napovedovanje, preprečevanje, odkrivanje, ocenjevanje in učinkovito, predvsem pa usklajeno odzivanje na pandemijo.

Izmenjava podatkov, distribucija cepiv

Nova pogodba bi tako pomagala vzpostaviti boljše sisteme za opozarjanje ljudi o morebitnih pandemijah, hkrati pa izboljšala izmenjavo podatkov in distribucijo cepiv ter osebne zaščitne opreme.

»Prišle bodo nove pandemije in izredne zdravstvene razmere. Nobena vlada ne more rešiti te grožnje sama. Vprašanje ni, ali, ampak kdaj se bo to zgodilo. Pandemija covida-19 je močan in boleč opomin, da nihče ni varen, dokler niso vsi varni.«



V pismu je še zapisano, da so voditelji zavezani k zagotavljanju splošnega in pravičnega dostopa do varnih, učinkovitih in cenovno dostopnih cepiv, zdravil in diagnostike za to in prihodnje pandemije.



Pismo sta podpisala tudi generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, eden prvih uradnikov, ki je pozval k mednarodnemu sporazumu, namenjenemu spopadu s prihodnjimi pandemijami. Opazno med podpisniki manjkajo vodje največjih držav: ZDA, Kitajske in Rusije. Med podpisniki tudi ni slovenskega predstavnika.

