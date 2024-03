Nikki Haley s prvo zmago v tekmi za republikansko predsedniško nominacijo

Nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley je v nedeljo na strankarskih zborovanjih za izbiro predsedniškega kandidata republikanske stranke zanesljivo premagala Donalda Trumpa v prestolnici Washington in tako dosegla svojo doslej edino zmago, poročajo ameriški mediji. Trump je sicer konec tedna zmagal v treh državah.

Haleyjeva je pred nedeljo izgubila osem volitev in strankarskih zborovanj proti bivšemu predsedniku ZDA, ki ostaja prepričljiv favorit za osvojitev nominacije.

Tekma se lahko konča že v torek, ko bodo imeli republikanci 15 volitev in zborovanj na isti dan. Na tako imenovani supertorek bo razdeljenih tretjina delegatov za strankarsko konvencijo julija v Milwaukeeju.

Za zmago republikanski kandidat potrebuje 1215 delegatov, Trump jih je doslej, po štetju tiskovne agencije AP zbral 244, Haleyjeva pa 43. Trump je Haleyjevo v soboto in nedeljo zanesljivo premagal v Idahu, Missouriju in Michiganu ter od tam pobral veliko večino delegatov, ki so bili na voljo.

Republikanci so imeli strankarske volitve v Michiganu že konec februarja, vendar tiste niso štele za razdelitev delegatov, ki so jih razdelili šele v soboto na strankarskih zborovanjih.

Biden doslej zmagal povsod

Demokrati konec tedna niso imeli strankarskih zborovanj ali volitev, v torek pa jih bodo imeli skupaj 16. Predsednik ZDA Joe Biden je doslej zmagal vsepovsod in je na zanesljivi poti do osvojitve nominacije, tako da vse kaže, da se bo ponovil dvoboj med Trumpom in Bidnom iz leta 2020, čeprav si večina Američanov po vseh anketah tega ne želi.

Strankarskih zborovanj v prestolnici se je udeležilo le okrog 2000 republikancev, Haleyjeva je osvojila okrog 63 odstotkov, Trump pa 33 odstotkov glasov, poroča televizija NBC. Republikanci v prestolnici veljajo za bolj zmerne kot preostali po ZDA in so Haleyjevi prisodili vseh 19 delegatov, ki so bili na voljo.