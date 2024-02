Trump premagal Nikki Haley na njenem domačem terenu

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump, ki hoče biti tudi prihodnji, je po preštetju približno tretjine glasov republikanskih predvolitev v Južni Karolini prepričljivo premagal edino resno tekmico. Poraz nekdanje guvernerke Nikki Haley v lastni zvezni državi je udarec za vse, ki so upali na protiutež zagovorniku doktrine »naredimo Ameriko spet veliko« (maga).

»Novembra bomo pridrli kot tovorni vlak,« je na zadnjem predvolilnem zborovanju pred odločanjem v Južni Karolini navdušenim privržencem napovedal Trump. »Zmagali bomo in skormpiranemu Joeju Bidnu povedali: odpuščen si!« Preden se bo lahko s sedanjim demokratskim predsednikom ponovno spopadel za Belo hišo, pa mora dokončno obračunati z republikansko tekmico. Kot kaže njena lastna zvezna država Južna Karolina, to ne bo težko. Po Richardu Nixonu v tekmi za Belo hišo ni zmagal nihče, ki ni najprej prevladal doma.

Nikki Haley je bila poražena v svoji domači zvezni državi, a še ne izstopa iz tekme za republikansko predsedniško delovanje. Foto Justin Sullivan Getty Images Via Afp

Trump je svojo nekdanjo veleposlanico pri OZN obtožil naslanjanja na demokrate, ki naj bi tudi financirali njeno kampanjo, in res jo je nazadnje podprl kalifornijski guverner Gavin Newsom. Z oceno, da je »ena naših boljših nadomestkov«, vzhajajoča zvezda ameriških demokratov Trumpovi 52-letni hčeri indijskih priseljencev ni naredil usluge, pa čeprav so bili na njeni strani tudi številni bolj sredinski republikanci. Ti verjamejo, da Trump ne more pridobiti večinskega volilnega telesa.

Bo Nikki Haley zdaj vendarle izstopila iz tekme za republikansko predsedniško imenovanje? »Ljudje hočejo, da nadaljujemo z bojem,« je povedala še pred razglasitvijo zanjo neugodnih rezultatov. »In mislim, da je dobro, če vlada demokracija.«. Pred tem je odmevno zatrjevala, da bo v Beli hiši v prihodnje vladala predsednica: ona sama ali pa sedanja demokratska podpredsednica Kamala Harris. Ker kalifornijska političarka velja za še manj priljubljeno od predsednika Bidna, najbolj divje washingtonske napovedi predvidevajo demokratsko podporo za Nikki Haley že zato, da bi se rešili Trumpa.

Značilni privrženec Donalda Trumpa. Foto Alyssa Pointer/Reuters

»Trumpizacija« republikanske stranke pa je odplavila že številne sredinske politike, obtožene, da so republikanci le po imenu (rino), in podobna usoda morda čaka tudi Nikki Haley. Po dveh desetletjih globalizacije s kitajskim predznakom v ZDA poteka ogorčen spopad za delavski razred z njegovim temnopoltim in južnoameriškim delom vred, in za zdaj je videti, da ga Biden izgublja. Na svoji strani pa ima še vedno predmestne mame in druge, ki so v strahu za pravico do umetne prekinitve nosečnosti in druge svoboščine že na vmesnih kongresnih volitvah leta 2022 preprečili rdeči val, imenovan po značilni barvi republikanske stranke.

Trump pri vprašanju splava velja za bolj zmernega v republikanski stranki, za demokrate pa je kljub temu »eksistenčna grožnja demokraciji«, kot pravi Biden. Prejšnji republikanski predsednik raje poudarja gospodarske in druge uspehe iz prvega mandata v Beli hiši, med njimi »najboljše gospodarstvo v zgodovini ZDA« po velikih nižanjih davkov in odpravljanju regulacij ter spodbujanju domače proizvodnje fosilnih goriv. Zaradi vsega tega je bila v njegovem času zelo nizka inflacija, v Bidnovih treh letih pa se je ta povečala najmanj za tretjino, z njo tudi obresti za stanovanjska in druga posojila.

Na demokratski strani južnokarolinskih predvolitev je skoraj plebiscitarno slavil predsednik Joe Biden. Foto Saul Loeb/Afp

Demokrati so svoje predvolitve v Južni Karolini organizirali že v začetku meseca in na njih je z več kot 95. odstotki glasov zmagal Biden. »Najbolj žalostno je, da imajo še devet mesecev, od njihove neumnosti in uničevanja pa se zvrti v glavah,« ga je obtoževal Trump, ki tudi verjame, da bi s še enim mandatom za demokratskega predsednika pristali v tretji svetovni vojni. Svojega naslednika še naprej obtožuje kraje volitev pred štirimi leti, demokrati vračajo z 91 obtožnicami na štirih sodiščih. Pred predsedniškimi volitvami in po njih ZDA grozijo še hujši politični spopadi.