Nintendov switch 2 za oživitev igričarske industrije

Toda na isti dan, ko je Nintendo napovedal konzolo, je Donald Trump stopil v rožni vrt Bele hiše in razglasil »osvoboditev« obsežnih carin za številne trgovinske partnerje. Trumpove dajatve so sicer uperjene proti državam, a bodo na koncu prizadele posamezno blago in naprave, kot je switch 2, od katerih so odvisne številne industrijske panoge.

Ker je Nintendo v zadnjih letih v pričakovanju trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko proizvodnjo preselil v jugovzhodno Azijo, so ga neposredno prizadele nekatere od najostrejših novih carin. Približno 48 ur po tem, ko je konzolo poslal na trg, je ustavil prednaročila za switch 2 v ZDA in tako postal eno prvih podjetij, ki jih je prizadelo novo obdobje trgovinske negotovosti.