Niti eno človeško življenje ni varno

V nadaljevanju preberite:

Ko je ruska vojska 24. februarja lani s severa, vzhoda in juga napadla Ukrajino, je državi, ujetnici geografije, le redkokdo pripisal večje možnosti za preživetje. Še najmanj agresorska Moskva, ki je Ukrajini v svojem kolonialno-imperialnem stanju duha z napadom še enkrat hotela odvzeti pravico do obstoja. Toda Ukrajina je prvo leto vojne – na osem let podlage – preživela. Ranjena, oropana petine ozemlja, a s pomočjo zahodnega orožja stoječ na zadnjih nogah.