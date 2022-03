Nobelovec Muratov bo svojo medaljo podaril ukrajinskim beguncem

Dmitrij Muratov, lanski dobitnik Nobelove nagrade za mir, je danes sporočil, da bo svojo medaljo podaril skladu za pomoč ukrajinskim beguncem. Medaljo je Muratov, urednik vodilnega opozicijskega časopisa Nova Gazeta, prejel skupaj s filipinsko novinarko Mario Resso zaradi njunih naporov za »varovanje svobode izražanja«.

Muratov je vest sporočil prek družbenega omrežja telegram in pri tem pozval dražbene hiše, ki bi lahko prodale Nobelovo medaljo, naj stopijo v stik z njim. Muratov je v pojasnilu napisal še, da želi deliti svojo medaljo »z mirnimi begunci, poškodovanimi in bolnimi otroki, ki potrebujejo nujno oskrbo«. V zapisu je prav tako pozval k premirju, odprtju humanitarnih koridorjev, izmenjavi vojnih ujetnikov in vrnitvi trupel tistih, ki so umrli v bojih.

Urednik Muratov je kljub grožnjam ohranil neodvisno držo časopisa ter branil pravice novinarjev, da poročajo o vsem, o čemer želijo, dokler sledijo etičnim standardom novinarstva. FOTO: Reuters

Nova Gazeta velja za enega redkih ruskih medijev, ki izražajo stališča v nasprotju z željami Kremlja, a tudi oni neposredno ne poročajo o dogajanju v Ukrajini. Razlog za to je nova zakonodaja, ki močno omejuje poročanje o vojni v Ukrajini, med drugim zahteva, da jo mediji označujejo kot »vojaško operacijo«.

Od leta 2000 dalje je bilo ubitih šest sodelavcev Nove Gazete, vključno z raziskovalno novinarko Ano Politkovsko.