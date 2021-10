Nobena stvar ne sme biti bolj sveta od življenja

V pregledu tedna preberite:

Koronavirus nas je znova premagal. V Evropi se je razigral, kot da bi proslavljal prihod zime, ko bomo začeli ogrevati stanovanja, izsuševati zrak pa tudi naše sluznice, njemu pa bo tako veliko lažje spraviti v postelje večje število ljudi. Nepojasnjeno ostaja, zakaj se je v Veliki Britaniji število novih primerov okužbe znova povsem približalo 50.000 na dan, in to kljub visoki precepljenosti. Je to zato, ker manj ljudi nosi maske? Ali ker se je skorajda pozabilo na omejevanje gibanja in zbiranja? Ali pa morda zato, ker so tisti, ki so se cepili, že izgubili velik del protiteles, tako da nimajo nič več takšne imunitete, kot so jo imeli v prvi polovici leta po cepljenju?

Britanske zdravstvene strokovnjake nekoliko pomirja dejstvo, da je veliko manj tistih, ki zaradi koronavirusa končajo v bolnišnici, hkrati pa z zaskrbljenostjo spremljajo pojave novih mutacij in seva, imenovanega »delta +«. Za zdaj še ne prevladuje, a je povsem jasno, da je veliko bolj nalezljiv in smrtonosen od svojega sorodnika delte. Zdravstveni minister Sajid Javid že govori o možnosti, da bi se lahko dnevno število na novo okuženih povzpelo tudi na 100.000.

Ni še konec. Virus se dobesedno poigrava z našimi upi, strokovnimi ocenami, najpomembnejšimi načeli. Svoboda je v večkratni nevarnosti. A če bi bili sikhi, bi sneli turbane in rešili življenja tistih, ki ne morejo premagati okužbe. Cepili bi se. Ne proti svobodi. Temveč zaradi nje.