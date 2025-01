Nobene krize ne bo, pravi Vučić sredi krize

V nadaljevanju preberite:

O resni krizi v Srbiji poleg številnih drugih znamenj govori dejstvo, da je predsednik Aleksandar Vučić v prvih petih dneh novega leta štirikrat nastopil na programih provladnih televizij. Med drugim je prepričeval domačo javnost, da zaradi napovedanih ameriških sankcij v vodilni naftni družbi v državi ne bo pomanjkanja goriva.

Prizori dolgih kolon avtomobilov pred praznimi bencinskimi črpalkami ter spomin na nakupovanje bencina in nafte v plastenkah za brezalkoholne pijače po astronomskih cenah od preprodajalcev na črnem trgu vsakega Srba v srednjih letih vrnejo v temačna devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko se je država spoprijemala z izzivi hiperinflacije in vsesplošne izoliranosti od sveta zaradi zahodnih sankcij. Da se boleči prizori ne bodo ponovili in da jim ne grozi vrnitev v čase vsesplošnega pomanjkanja, je Vučić v prvih dneh leta prepričeval prebivalstvo države, ki jo zlasti zaradi uspešnega privabljanja tujih neposrednih investicij sam rad imenuje »ekonomski tiger«.