Nogometni trener deportiran iz ZDA zaradi tetovaže svojega najljubšega kluba

Administracija Donalda Trumpa izvaja množične deportacije migrantov na podlagi spornega Zakona o sovražnih tujcih iz leta 1798, pri čemer se opira na domnevne povezave s kriminalnimi tolpami. A vse več primerov razkriva, da so bile nekatere deportacije izvedene na podlagi slabih ali napačnih dokazov, piše ABC News.

Eden takšnih primerov je Jerce Reyes Barrios, venezuelski trener in nekdanji nogometaš, ki je bil pred nekaj dnevi deportiran v Salvador. Ameriške oblasti so ga obtožile članstva v tolpi Tren de Aragua, pri čemer so kot ključni dokaz navedle njegovo tetovažo – krono nad nogometno žogo, rožni venec in besedo »Dios«. Umetnik, ki je tetovažo izdelal, je potrdil, da je ta tetovaža poklon Barriosovemu najljubšemu nogometnemu klubu - madridskemu Realu, in nima nikakršne povezave s tolpami, poroča ABC News.

Trumpova administracija deportira brez sodnih postopkov

Marca letos je predsednik Donald Trump podpisal odlok, ki dovoljuje uporabo Zakona o sovražnih tujcih iz leta 1798 za deportacijo migrantov, domnevno povezanih s kriminalnimi tolpami. Ta zakon je bil do zdaj uporabljen le v vojnih časih, Trump pa ga je aktiviral z utemeljitvijo, da Tren de Aragua izvaja »škodljive vojaške operacije« proti ZDA. piše Newsweek.

Barrios je septembra lani legalno vstopil v ZDA prek aplikacije CBP One in zaprosil za azil. Kljub temu, da v ZDA (ali v tujini) ni naredil kaznivega dejanja, so ga oblasti zaprle v visoko varovan migrantski center, navaja The New York Times. Njegova odvetnica Linette Tobin je sodišču predložila dokumente iz Venezuele, ki dokazujejo, da je Barrios profesionalni nogometaš in trener otrok. Kljub temu so ga 15. marca brez opozorila deportirali v Salvador.

Sodna bitka proti deportacijam

Deportacija Barriosa je le del širše sodne bitke proti Trumpovi politiki množičnih deportacij. Zvezni sodnik James Boasberg je že izdal odredbo, s katero je začasno ustavil deportacije, a administracija ukaza ni spoštovala. Sodnik je zahteval natančne podatke o deportiranih osebah, vendar je ministrstvo za pravosodje zavrnilo izdajo informacij, sklicujoč se na nacionalno varnost, poroča Reuters.

Organizacija ACLU (Ameriška zveza za državljanske svoboščine) je dejanje označila za »nezakonito zlorabo vojnih pooblastil« in vložila več tožb proti administraciji. Kritiki opozarjajo, da Zakon o sovražnih tujcih omogoča deportacije brez sojenja, kar pomeni, da številni deportirani niso imeli možnosti obrambe, piše Guardian.

Kam je izginil Barrios?

Po prihodu v Salvador je Barrios izginil. Njegova odvetnica in družina nimajo informacij o tem, kje je in v kakšnem stanju se nahaja. Po podatkih ABC News je bil verjetno premeščen v »zaporniški center za teroriste«, kjer oblasti zapirajo domnevne člane kriminalnih tolp.

Medtem ko vlada zagovarja deportacije kot nujen ukrep za zaščito države, pravni strokovnjaki in zagovorniki človekovih pravic opozarjajo, da gre za nevarno prakso, ki krši temeljna pravila poštenega sodnega postopka.