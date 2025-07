Iz bolniške postelje do novega priznanja, Nemci ogorčeni zaradi slavja Špank

V nadaljevanju preberite:

Španske nogometašice, predlanske svetovne prvakinje iz Sydneyja, so upravičile vlogo favoritinj in se uvrstile v zaključni dvoboj eura v Švici. V razburljivi polfinalni tekmi so pred več kot 22.000 gledalci v Zürichu po podaljšku z 1:0 strle odpor Nemk.

Po tesni zmagi so si dale Španke pošteno duška. Medtem ko so poražene varovanke selektorja Christiana Wücka sklonjenih glav sedele v reprezentančnem avtobusu in vidno potrte čakale na odhod proti hotelu, so presrečne zmagovalke ...