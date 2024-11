Nordijske države pripravljajo prebivalce na vojno in druge nevarnosti

Na Švedskem se je začela obsežna informacijska kampanja, ki odseva naraščajoče skrbi tamkajšnjih oblasti zaradi zaostrenih varnostnih razmer na stari celini. Pet milijonov gospodinjstev po državi bo v prihodnjih dveh tednih prejelo priročnik o tem, kaj storiti v primeru vojne in drugih vrst kriz. Za izdajo podobnih brošur oziroma napotkov sta se nedavno odločili tudi sosednji Finska in Norveška.

»Razmere v svetu so se v zadnjih letih drastično poslabšale. V naši bližini bijejo vojno. Ekstremni vremenski pojavi so vse bolj pogosti. Teroristične grožnje, kibernetske napade in dezinformacijske kampanje uporabljajo za netenje razdora in vplivanje na nas.« S temi besedami so pri švedski civilni agenciji za nepredvidljive razmere pospremili izdajo priročnika V primeru krize ali vojne, s katerim si želijo seznaniti javnost s širokim spektrom ukrepov, ki jih lahko posamezniki sprejmejo za zaščito svojega življenja, pa tudi celotne države.

Če Švedsko napade druga država, se ne bomo nikoli predali. Vse nasprotne informacije so napačne. Švedski priročnik za ukrepanje ob izrednih razmerah

Oblasti bodo prebivalce s priročnikom, ki so ga v podobni obliki nazadnje objavile pred šestimi leti, spomnile, da so tudi sami integralni del splošne pripravljenosti Švedske na izredne razmere oziroma koncepta popolne obrambe, v okviru katerega pri zaščiti države v primeru vojne sodelujejo vsi deli družbe. »Če nas napadejo, morajo vsi pomagati braniti neodvisnost Švedske in našo demokracijo. Vsak dan gradimo odpornost – skupaj,« so poudarili pri agenciji.

Priročnik, ki je po poročanju BBC polovico daljši od tistega, izdanega leta 2018, bralcem nazorno prikaže, kako drastično se lahko njihovo življenje spremeni čez noč. Med drugim je pojasnjeno, kako morajo ljudje ravnati ob različnih vrstah groženj, denimo v primeru napada s konvencionalnim, pa tudi z orožjem za množično uničevanje. »Zvišana globalna stopnja ogroženosti veča tveganje za uporabo jedrskega orožja,« navajajo avtorji, pri čemer opozarjajo, da zaklonišča civilne zaščite v tem primeru ljudem zagotavljajo najboljšo zaščito.

Praktični nasveti posamezniku

Znaten del priročnika predstavljajo praktični nasveti, ki jih lahko posameznik sprejme za zaščito sebe in svoje družine znotraj lastnega doma. Ti se nanašajo na zagotavljanje pitne vode, hrane, toplote, osebne higiene ter stika z zunanjim svetom v primeru trajne prekinitve dobave električnega toka. Avtorji priročnika svetujejo prebivalcem, naj si doma ustvarijo večje zaloge osnovnih življenjskih dobrin, hkrati pa pripravijo seznam nujnih stvari, ki jih bodo vzeli s seboj, če bodo morali hitro zapustiti območje, na katerem živijo.

Švedski priročnik bralcem nazorno prikaže, kako drastično se lahko njihovo življenje spremeni čez noč. FOTO: Claudio Bresciani/Afp

Podobno vsebino je mogoče zaslediti v fizičnih in digitalnih brošurah, ki so jih nedavno objavile norveške ter finske oblasti. Med nasveti, ki so jih prejela norveška gospodinjstva, najdemo tudi informacije o zdravilih, katerih zalogo je smiselno imeti doma, vključno z jodovimi tabletami ob morebitnih jedrskih nesrečah.

Čeprav priročniki obravnavajo različne vrste kriz, od terorističnih napadov do okoljskih katastrof, se zdi, da največ pozornosti namenjajo nevarnosti vojne in pomenu kritičnega spremljanja informacij prek različnih kanalov. »Če Švedsko napade druga država, se ne bomo nikoli predali. Vse nasprotne informacije so napačne,« opozarjajo avtorji švedske brošure, ki vojno označujejo za »najslabši scenarij« in »glavno grožnjo naši svobodi«.

V tem kontekstu poudarjajo obrambo pred dezinformacijami in različnimi oblikami propagande, s katerimi bi morebitni agresor poskušal načeti kolektivno odpornost oziroma enotnost prebivalstva. Bralce opozarjajo, naj bodo posebej pozorni na vsebine, ki v javnosti povzročijo močne odzive, in delijo samo informacije, za katere vedo, da prihajajo od zanesljivih virov.