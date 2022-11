Notranje razpoke v trdnjavi Evropa

V nadaljevanju preberite:

Italijansko-francoska nesoglasja o sprejemu rešenih na morju, močna okrepitev gibanj prek Zahodnega Balkana in azilno-migracijski pakt v slepi ulici so okoliščine, ki so narekovale izredno zasedanje notranjih ministrov EU. Sinoči se je končalo v Bruslju, konkretnih odgovorov, kako reševati vprašanje migrantov in beguncev, ki jih rešijo z bark v Sredozemlju, ni bilo.

Francija je junija ob koncu predsedovanja organizirala prostovoljni solidarnostni mehanizem z okoli poldrugim ducatom držav (Slovenije ni med njimi).Mehanizem naj bi razbremenil vstopne države, z Italijo na čelu, v katere begunci pridejo po morju. A ni zaživel. Doslej je bilo z njim premeščenih le simbolično število ljudi – 117.

Slovenska notranja ministrica Tatjana Bobnar je pojasnila, da po zahodnobalkanski poti begunci gredo proti severu prek Srbije in Madžarske. Le manjše število naj bi jih šlo prek Slovenije. Govorjenje, da bi lahko postali žep, je označila za populistično.