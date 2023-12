Nove obtožnice proti Hunterju Bidnu

Sin ameriškega predsednika Hunter Biden je obtožen devetih primerov davčnih utaj in drugih davčnih prekrškov, ki mu lahko v skrajnem primeru prinesejo 17 let zaporne kazni. Proti njemu je vloženih že več obtožnic zaradi nezakonitega nakupa strelnega orožja, republikanci pa hočejo zaradi družinskih poslov sprožiti preiskavo o ustavni tožbi proti očetu Joeju Bidnu.

53-letni prvi ameriški sin je morda verjel, da se je že izmazal zaradi neprijave milijonskih dohodkov. Konec koncev je posebni preiskovalec David Weiss dopustil zastaranje nekaterih obtožb, druge je Hunter Biden odplačal z milijoni hollywoodskega odvetnika Kevina Morrisa. Po poročanju CNN-a pa je Weiss v Kaliforniji vložil devet obtožnic zaradi davčnih utaj in prikrivanj med leti 2016 in 2019. Tožilstvo navaja, da je obtoženec v tem času trošil milijone dolarjev, ki jih davkariji ni prijavljal ali pa je prijavljal lažnivo.

Hunter Biden. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Sin demokratskega predsednika ZDA je sam povedal, da je bil v tem času odvisen od mamil ter je najprej tudi priznal tudi laganje za nakup pištole, ki jo je njegova nekdanja partnerica in žena pokojnega brata Beauja vrgla v smeti – dokler je verjel, da bo obsojen le prekrška. Sodnica Maryellen Noreika pa je zavrnila dogovor s tožilstvom, ki bi ga odrešil vse krivde. Ameriški republikanci so posebnemu preiskovalcu in vsemu pravosodnemu ministrstvu že prej očitali obravnavanje predsednikovega sina z rokavicami. O oviranju preiskav sta predstavniškemu domu poročala žvižgača davčne uprave.

Številne obtožbe so znane tudi iz prenosnega računalnika, pozabljenega v delawarski popravljalnici, pa čeprav so Biden in petdeset visokih članov ameriške obveščevalne skupnosti pred volitvami 2020 zavajali ameriško javnost o njem. Vedeli so, da gre za Hunterjev računalnik, a so kljub temu namigovali na rusko dezinformacijo.

Republikanski predstavnik James Comer vodi del preiskav proti Joeju in Hunterju Bidnu. Foto Win Mcnamee Getty Images Via Afp

Ni še znano, kako bodo najnovejše obtožbe vplivale na preiskavo o ustavni tožbi, ki jo nameravajo republikanski kongresniki prihodnji teden sprožiti proti demokratskemu predsedniku ZDA. Ta je pogosto zanikal kakršno koli vpletenost v sinove posle, bančni dokumenti pa kažejo nakazila s Hunterjevega podjetja na »big guya«, kot Joeja Bidna imenujejo nekdanji Hunterjevi poslovni partnerji. Eden od njih Tony Bobulinski je govoril o desetih odstotkih vseh dobičkov od poslov na Kitajskem in drugje za nekdanjega podpredsednika ZDA, po prepričanju kritikov je sin prodajal očetov vpliv v tujini. Republikanci od državnih arhivov še niso prejeli informacij o škatlah državnih dokumentov, ki si jih je Joe Biden prisvojil kljub temu, da kot podpredsednik in prej senator ni imel takšnih pristojnosti.