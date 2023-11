Novi novozelandski premier iz konservativnih vrst

Vodja desnosredinske Nacionalne stranke Christopher Luxon je danes prisegel kot novi novozelandski premier, so sporočili iz Wellingtona. Kot prednostne naloge svojega mandata na čelu tričlanske koalicije je navedel izboljšanje gospodarskih razmer v državi, ukrotitev inflacije in znižanje življenjskih stroškov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Luxon, nekdanji izvršni direktor letalske družbe Air New Zealand, bo vodil tričlansko desno vlado, s katero se je po šestih letih končala vladavina levosredinske laburistične vlade. V njej sta poleg njegove Nacionalne stranke, ki je na volitvah sredi oktobra slavila in si zagotovila 48 sedežev v 120-članskem parlamentu, še desna libertarna stranka ACT in populistično-nacionalistična stranka NZ First.

»To je čast, privilegij in velika odgovornost,« je na slovesnosti v prestolnici dejal novopečeni predsednik vlade. Poudaril je, da bo njegova »naloga številka ena« popraviti gospodarsko stanje v državi. »Znižati moramo življenjske stroške in obvladati inflacijo, da bomo lahko znižali obrestne mere in poskrbeli, da bo hrana bolj dostopna,« je pojasnil 53-letnik, ki je postal 42. premier Nove Zelandije.

Kot prednostne naloge svojega mandata na čelu tričlanske koalicije je navedel izboljšanje gospodarskih razmer v državi, ukrotitev inflacije in znižanje življenjskih stroškov. FOTO: David Rowland/Reuters

Poleg omenjenih ukrepov naj bi si nova vlada prizadevala zajeziti kriminal, prepovedati uporabo mobilnih telefonov v šolah in opustiti načrtovano zvišanje davka na gorivo. Odpravila naj bi tudi protikadilsko zakonodajo, ki jo je predstavila vlada nekdanje laburistične premierke Jacinde Ardern. Ta je med drugim predvidevala prepoved prodaje tobačnih izdelkov vsem, ki so se rodili po letu 2008.