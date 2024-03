Novi spori v italijanski kraljevi družini

V nadaljevanju preberite:

Rodbina Agnelli se spet prepira. Mama Margherita Agnelli toži svoje tri otroke, ker ji ne privoščijo denarja tudi za njenih pet otrok iz drugega zakona, polbratov in polsester, ki so vedno živeli daleč od rodbine in reflektorjev. Margherita je po očetu, najbogatejšem in najvplivnejšem Italijanu prejšnjega stoletja, podedovala nekaj manj kot poldrugo milijardo evrov, zdaj pa bi rada dobila več, saj gre imperiju, ki ga vodi njen prvi sin John Elkann, izjemno dobro.