Andrea Agnelli dočakal epilog: prejel denarno kazen in suspenz

Italijansko nogometno sodišče je za šestnajst mesecev suspendiralo nekdanjega predsednika Juventusa Andreo Agnellija zaradi nepravilnosti pri klubskih izplačilih igralcem. Agnelli bo moral hkrati plačati 60.000 evrov kazni. Primer se nanaša na objavo torinskega kluba na začetku pandemije, da se igralci strinjajo z znižanjem plač za štiri mesece kot pomoč klubu v času krize. A Juventus je še naprej na skrivaj plačeval nogometaše, ki so se odpovedali le eni plači.

Klub in drugi nekdanji direktorji vpleteni v primer so maja letos sklenili poravnavo s športnimi tožilci s plačilom kazni v višini 718.000 evrov. Nekdanji predsednik Agnelli se s poravnavo ni strinjal. Odločil se je za sojenje, po katerem je dobil 16-mesečno prepoved opravljanja dela v nogometu in kazen 60.000 evrov.

Agnelli, ki je eden od pobudnikov propadlega projekta evropske nogometne superlige, je konec leta 2022 odstopil s položaja predsednika Juventusa skupaj z drugimi člani upravnega odbora. Superliga je bila obsojena na propad, potem ko se ji je v nekaj dneh uprla celotna nogometna družina na pobudo predsednika Uefe Aleksandra Čeferina.