Novi vodja protikorupcijskega urada povezan s predsednikom

Ukrajinska vlada je danes na posebni seji Semena Krivonosa imenovala za novega vodjo nacionalnega protikorupcijskega urada, je sporočil ukrajinski premier Denis Šmihal. Urad, ki so ga v Kijevu s pomočjo Zahoda ustanovili leta 2015, je do aprila lani sedem let vodil Artem Sitnik. Po izteku njegovega mandata je bil položaj 11 mesecev nezaseden.

Krivonos je bil imenovan na posebni seji vlade, potem ko je premagal dva protikandidata, je na Telegramu sporočil Šmihal.

Po poročanju ukrajinskih medijev je Krivonos, sicer odvetnik iz Mariupolja, tesno povezan z uradom ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Nekateri aktivisti in novinarji trdijo, da bi bile te vezi lahko kontraproduktivne za njegovo delo.

V Bruslju že dalj časa pritiskajo na Kijev, naj okrepi prizadevanja v boju proti korupciji, saj je to pomemben korak na poti v Evropsko unijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kljub številnim reformnim prizadevanjem ostaja Ukrajina za Rusijo ena najbolj skorumpiranih držav v Evropi, je v letošnjem poročilu zapisala organizacija Transparency International, ki spremlja korupcijo po državah.

Nedavno se je v korupcijski škandal zapletlo ukrajinsko obrambno ministrstvo, ki naj bi napihovalo cene hrane za vojake. Zaradi obtožb je odstopilo več visokih ukrajinskih uradnikov, Evropska komisija pa je Kijev pozvala k nadaljnjim prizadevanjem v boju proti zlorabi oblasti.