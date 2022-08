Nuklearka v Zaporožju napadena, zadeta je upravna stavba

Z območja jedrske elektrarne Zaporožje danes poročajo o novem obstreljevanju, Ukrajina in Rusija pa odgovornost za to znova pripisujeta druga drugi. Po navedbah ukrajinskega operaterja Energoatom je bila v napadih zadeta upravna stavba nuklearke, tarča pa je bila tudi gasilska postaja v bližini, vendar so razmere trenutno pod nadzorom.

»V neposredni bližini skladišča radioaktivnih snovi je bilo zabeleženih pet novih napadov,« je danes sporočila ukrajinska agencija za jedrsko energijo Energoatom in za to obtožila ruske sile, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah Energoatoma je bila zadeta upravna stavba nuklearke, tarča je bila tudi gasilska postaja v bližini elektrarne. Razmere so sicer trenutno pod nadzorom, so še sporočili iz agencije.

Ruska stran je za današnje obstreljevanje okrivila ukrajinsko vojsko. Predstavnik samooklicanih proruskih oblasti Vladimir Rogov je na Telegramu za napad obtožil »borce (ukrajinskega predsednika Volodimirja) Zelenskega« in prav tako omenil pet napadov. Po njegovih navedbah so ukrajinske sile jedrsko elektrarno obstreljevale z raketometi in težkim topništvom z desnega brega Dnjepra.

Zaradi obstreljevanja in spopadov na območju jedrske elektrarne v Zaporožju je generalni sekretar ZN Antonio Guterres pred današnjim zasedanjem Varnostnega sveta Združenih narodov vnovič posvaril pred možno jedrsko katastrofo.

»Zelo sem zaskrbljen zaradi razmer v jedrski elektrarni Zaporožje na jugu Ukrajine in njeni okolici,« je Guterres opozoril v izjavi in poudaril, da je vse vpletene pozval, naj ravnajo »po zdravi pameti in razumu« ter ne storijo ničesar, kar bi lahko ogrozilo fizično celovitost, varnost ali zaščito največje jedrske elektrarne v Evropi.