Obeta se neposredna železniška povezava med Benetkami in Ljubljano

Trenitalia zdaj razmišlja o vzpostavitvi neposredne železniške povezave s hitrimi vlaki Frecciarossa med Benetkami in Ljubljano. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Pri italijanskih železnicah Trenitalia razmišljajo, da bi neposredno železniško povezavo s svojimi hitrimi vlaki Frecciarossa vzpostavili tudi s Slovenijo. Potnike naj bi vozil med Benetkami in Ljubljano.Pri Trenitalii so pred kratkim s svojimi hitrimi vlaki povezali Italijo in Španijo ter Francijo, v sredo pa bodo zapeljali tudi na železniški progi od beneške železniške postaje Mestre do Opčin pri Trstu in nazaj. Zdaj razmišljajo še o vzpostavitvi neposredne železniške povezave s hitrimi vlaki Frecciarossa med Benetkami in Ljubljano.O možnosti sodelovanja s Slovenskimi železnicami so se začeli pogovarjati v teh dneh, so na svojih spletnih straneh objavile italijanske železnice. Na Slovenskih železnicah so te informacije za STA potrdili.Kot so pojasnili, bo hitrost vožnje prilagojena omejitvam hitrosti na naši železniški infrastrukturi, kjer je najvišja dovoljena hitrost 160 kilometrov na uro. Pogovori potekajo v smeri možne vzpostavitve povezave decembra 2021 oz. leta 2022, so še sporočili iz Slovenskih železnic.Italija in Slovenija sta že imeli neposredno železniško povezavo: med 14. decembrom 2004 in 1. aprilom 2008 je med železniško postajo Santa Lucia v Benetkah in Ljubljano vsak dan vozil Eurocityjev vlak, so še spomnili pri Trenitalii.