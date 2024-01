Obrisi popolne nevihte na Bližnjem vzhodu

V nadaljevanju preberite:

Seznam kriz, ki se vzporedno odvijajo na Bližnjem in Srednjem vzhodu, je vse daljši. Vojna med Izraelom in Hamasom, stopnjevanje napetosti med judovsko državo in Hezbolahom, največji teroristični napad v Iranu po letu 1979 in vnetljiva situacija v južnem Rdečem morju vzbujajo skrbi, da razmere v regiji uhajajo izpod nadzora. Še bolj zaskrbljujoče je, da diplomatska prizadevanja za njihovo rešitev ne kažejo oprijemljivih rezultatov.