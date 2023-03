Obroč okoli Bahmuta se oži, v mestu ujetih 4000 civilistov

V nadaljevanju preberite:

Še pred tednom dni se je zdelo, da ukrajinski vojaški poveljniki zaradi zdaj že kroničnega pomanjkanja streliva in velikih izgub – a še vedno neprimerljivo manjših kot na strani napadalcev – pripravljajo taktični umik iz mesta, v katerem je pred vojno živelo okoli 70.000 ljudi, zdaj pa je predsednik Volodimir Zelenski v intervjuju za televizijsko mrežo CNN napovedal, da bodo ukrajinske enote še naprej branile Bahmut.

»Če bodo Rusi prišli v Bahmut, bodo imeli odprto cesto globlje v Doneck. Za nas je ta bitka taktična. Razumemo, da gredo lahko po Bahmutu še naprej. Lahko bi šli proti Kramatorsku in Slovijansku. Zato naši fantje vztrajajo v Bahmutu,« je bil jasen Zelenski. Po podatkih ukrajinskih medijev je v Bahmutu še vedno okoli 4000 civilistov, ki obleganega mesta, v katerem že več mesecev ni ne elektrike ne pitne vode, že nekaj tednov pa ne niti osnovne humanitarne pomoči, nočejo ali ne morejo zapustiti. Zaradi srditih spopadov in nenehnega topniškega obstreljevanja lahko po podatkih ukrajinskih virov ukrajinske sile dnevno evakuirajo le še od pet do deset ljudi. Še nedavno so jih tudi po 600.