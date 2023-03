Hišo lahko hitro zgradimo, obnova narave traja desetletja

V nadaljevanju preberite:

Organizacija Greenpeace (pisarna za srednjo in vzhodno Evropo) je z ukrajinsko nevladno organizacijo Ecoaction ob obletnici ruske agresije izdelala zemljevid okoljske škode, ki je neposredna posledica leta dni vojne. Zaradi ruske agresije je bilo poškodovanih kar 1,24 milijona hektarov ukrajinskih naravnih rezervatov. Vojna je prizadela tri milijone hektarov gozdov – od tega slabega pol milijona hektarov na območjih pod rusko okupacijo in neposredno na bojiščih. V letu dni vojne je bilo uničenega 20 odstotkov vsega zaščitenega okolja v Ukrajini. 812 zaščitenih območij je ogroženih.

Trenutno je pod rusko okupacijo deset ukrajinskih nacionalnih parkov, osem naravnih rezervatov in dve biosferni območji. Zaradi vojne so se izpusti toplogrednih plinov v Ukrajini v zadnjem letu povečali za 33 milijonov ton. Celotna škoda, ki jo je utrpelo okolje, po podatkih ukrajinskega okoljskega ministra Ruslana Strelca znaša približno 48 milijard evrov. Okoli 15 odstotkov ukrajinskih polj je posejanih z minami in drugimi eksplozivnimi sredstvi – največ na vzhodu in jugu države. Od začetka vojne je zgorelo okoli 600.000 ton naftnih izdelkov. Onesnaženje ozračja se je, sodeč po meritvah ukrajinskega ministrstva za okolje, med vojno povečalo za tri- do štirikrat. In to kljub temu da obratuje le tretjina ukrajinske proizvodnje. V prvih dveh tednih vojne, denimo, ko so ruske sile oblegale Kijev, je bila onesnaženost v mestu 27-krat višja kot po navadi.