Obsojeno Marine Le Pen so sodniki izločili iz igre

Sodišče je spoznalo za krive Marine Le Pen in dva ducata njenih sodelavcev iz vrhov stranke Nacionalni zbor. Presodilo je, da so denar (vsega menda sedem milijonov evrov), ki so ga dobivali za plače asistentov v evropskem parlamentu, preusmerjali na domače politično prizorišče ter ga uporabili za potrebe stranke. Pri tem naj bi se Marine Le Pen tudi okoristila. Francoska javnost je pričakovala strogo kazen, niti na skrajni levici pa niso pomislili, da bi lahko bila najbolj priljubljena političarka zadnjega obdobja vržena iz igre.