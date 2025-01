Novi premier François Bayrou po starem začenja na novo

V nadaljevanju preberite:

Nova francoska vlada, ki jo je premier François Bayrou sestavil tik pred božičem, se je danes zjutraj sestala na tradicionalnem zajtrku za začetek novega leta. Potem so vsi skupaj odkorakali v Elizejsko palačo k predsedniku države Emmanuelu Macronu, ki na prihodnost gleda malo drugače kot Bayrou, bolj umirjeno in zadržano.

Že v novoletnem nagovoru Francozov se je Macron posipal s pepelom, ker je sam povzročil vladno, politično in vsakršno krizo, zdaj bi rad poraz spremenil v novo zmago.

Emmanuel Macron od vseh politikov, ki so jih uvrstili na seznam ministrov nove vlade, pričakuje enotnost, odločnost in odgovornost. Njegovo lansko nespametno ravnanje je povzročilo, da je Francija v morda največji krizi zadnjega obdobja. Tako zelo je bil zagledan vase, da je užaljeno in togotno razpustil parlament, ko je ugotovil, da je izgubil na evropskih volitvah, in moral prvič priznati poraz pred Marine Le Pen in njeno skrajno desnico. Njegovo posipanje s pepelom v novoletnem govoru je bilo kar malo patetično.