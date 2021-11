Obveznice za financiranje revolucije

V nadaljevanju preberite:

Burmanska vlada v senci je ta teden objavila prodajo obveznic in v prvih dvanajstih urah zbrala 10,7 milijarde kjatov oziroma 6,2 milijona dolarjev. Vrednostne papirje so poimenovali »obveznice za spomladansko revolucijo«, sredstva, ki jih bodo zbrali s prodajo, pa so v resnici namenjena financiranju gibanja proti vojaški hunti, ki v tej državi vlada od začetka februarja.