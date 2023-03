Oče hčerko prodal za 3000 evrov

Srbska policija je na jugu države pridržala moškega iz Brusa zaradi suma, da je prodal svojo mladoletno hčerko za 3000 evrov, so v četrtek sporočili s srbskega notranjega ministrstva. Deklico so predali centru za socialno delo, očeta in moškega, ki mu je prodal deklico, pa čaka kazenska ovadba zaradi trgovine z ljudmi.

Policija je deklico našla v hiši 47-letnega moškega iz okolice Bojnika, ki je od Brusa, od koder prihaja deklica, oddaljen več kot sto kilometrov.

Oba moška sumijo kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Zanju so odredili pripor, po vložitvi kazenske ovadbe pa ju bodo privedli pred državnega tožilca.