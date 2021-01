Od danes v trgovinah z živili tudi spodnje perilo in nogavice

7.10 Evropske države zaradi novih različic koronavirusa spet zapirajo meje



Več evropskih držav se za preprečitev širjenja novih različic novega koronavirusa odloča za zapiranje meja. Češka od danes vstop v državo dovoljuje le v izjemnih primerih, Nemčija pa prepoveduje vstop v državo osebam z območij, kjer se širijo bolj nalezljive različice novega koronavirusa. Francija bo v nedeljo zaprla meje za države izven EU.



Češka od danes tujcem vstop v državo dovoljuje še v izjemnih primerih. Med izjeme med drugim sodijo službena potovanja ali študij, neodložljivi družinski obiski ter udeležba na pogrebu. Kdor pa ima v državi denimo počitniško namestitev, te do nadaljnjega ne bo mogel uporabljati. Potovanja iz države ostajajo mogoča.



Nemčija pa od danes prepoveduje vstop v državo osebam z območij, kjer se širijo bolj nalezljive različice novega koronavirusa. Ukrep od danes velja za potnike iz Brazilije, Velike Britanije, Irske, Portugalske in Južne Afrike, od nedelje pa še iz Lesota in Esvatinija.



7.00 V trgovinah z živili od danes tudi nogavice in spodnje perilo



Z današnjim dnem bodo lahko prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, znova ponujale tudi nogavice in spodnje perilo. Tako je namreč v sredo odločila vlada.



Vlada je na sredini seji podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom z enakimi izjemami, kot so veljale doslej – odprte so lahko denimo živilske prodajalne, lekarne, bencinski servisi, geodetske in dimnikarske storitve, tržnice s hrano, frizerski saloni in čistilnice. V živilskih prodajalnah in drogerijah bodo od današnjega dne lahko na police znova umestili tudi nogavice in perilo.



Še nekaj več trgovin je lahko še naprej odprtih v statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko, to so osrednjeslovenska, podravska, gorenjska, koroška, primorsko-notranjska, pomurska in savinjska. V teh so dovoljene tudi premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa ter specializirane prodajalne z otroškim programom.



Prav tako lahko v omenjenih regijah še naprej delujejo žičniške naprave ter smučišča pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi hitro testiranje v organizaciji pooblaščenega izvajalca na vstopni točki na smučišče ali da mu negativen test na okužbo s koronavirusom predloži sam uporabnik.



7.00 V obalno-kraški in zasavski regiji danes zaprtje nenujnih trgovin in kulturnih ustanov



S seznama regij z ugodnejšo sliko sta izpadli obalno-kraška in zasavska regija, kar pomeni, da se v teh dveh regijah ukinjajo pretekli teden sproščene izjeme, vezane na odprtje trgovin, obratovanje žičniških naprav ter ponujanje kulturnih storitev. Tako se zapirajo galerije in muzeji, knjižnice pa morajo preiti na brezstično izposojo.

