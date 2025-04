Od epicentra do obrobja kitajskih interesov

V nadaljevanju preberite:

To, da se je Kitajska tako hitro odzvala na katastrofo v Burmi, seveda ni nenavadno. Prvič zato, ker je potres z magnitudo 7,7 (kitajski seizmologi trdijo 7,9) dodobra pretresel tudi kitajske pokrajine Yunnan, Guangxi in Guizhou. Drugič pa: azijska sila je že dolgo prisotna v Burmi, ki ni le sosednja država, ampak je tudi točka, na kateri se križajo geostrateški, varnostni in gospodarski interesi Kitajske in Indije. V začetku tega meseca so bili objavljeni podatki, ki pričajo o tem, da je vodstvo v Pekingu dvakratno povečalo pomoč burmanski vojaški hunti, in to ne zato, ker bi v njej videlo dobrega partnerja ali ideološkega zaveznika, temveč predvsem zaradi tega, ker se politično vodstvo v Zhongnanhaiu (rezidenca najvišjih kitajskih voditeljev) boji, da bi v sosedstvu nastal sirski scenarij. Kitajska ne zaupa ne generalu Min Aung Hlaingu ne hunti, ki jo vodi, zaradi razkropljenosti interesov, moči in ciljev številnih uporniških grupacij, ki se borijo proti hunti, prav tako nobeni od njih ne zaupa kot vezivnemu tkivu, ki bi lahko ohranjalo enotnost države s skoraj 55 milijoni prebivalcev.