Od začetka vojne v Ukrajini mrtvih več kot 50.000 ruskih vojakov

Četudi Rusija skrbno »skriva« število smrtnih žrtev na njihovi strani, BBC v Rusiji, neodvisna medijska skupina Mediazona in prostovoljci od februarja 2022 beležijo smrtne žrtve ruskih vojakov. Število smrtnih žrtev je po njihovih podatkih od začetka vojne februarja 2022 preseglo mejo 50.000, danes poroča BBC.

V zadnjih 12 mesecih že več kot dve leti trajajoče vojne, ko je Rusija začela uveljavljati t. i. strategijo »mesoreznice«, so ugotovili, da se je število trupel povišalo za 25 odstotkov v primerjavi s prvim letom vojne.

V drugem letu spopadov je tako umrlo več kot 27.000 ruskih vojakov, kar je kazalnik, da so ruske ozemeljske pridobitve terjale visok človeški davek.

Podatke so pridobili med drugim tudi s pregledovanjem novih grobov na pokopališčih, javno dostopnih informacij iz uradnih poročil, časopisov, družbenih omrežij. Rusija teh podatkov ne komentira.

Izraz mesoreznica se je uveljavil kot opis načina, kako Moskva neusmiljeno pošilja vedno nove skupine vojakov v vojno, da bi s tem poskušala izčrpati ukrajinske sile.

50.000 smrtnih žrtev je sicer osemkrat večje število od edine uradne javne potrditve, ki jo je Moskva v teh dveh letih potrdila. Kot navaja BBC, pa je dejansko število smrtnih žrtev verjetno še precej višje.

Analiza BBC, kot opozarjajo, ne vključuje smrti milic v Donecku in Lugansku, ki ju zaseda Rusija. Če bi jih prišteli, bi bilo število mrtvih na ruski strani še večje.

Rusko zavzetje mesta Avdivka na vzhodu Ukrajine lansko jesen je prav tako povzročilo nov porast vojaških smrti. FOTO: Anatolii Stepanov/AFP

Tudi Ukrajina redko komentira obseg smrtnih žrtev na njihovi strani. Februarja je predsednik Volodimir Zelenski dejal, da je bilo ubitih 31.000 ukrajinskih vojakov – vendar ocene, ki temeljijo na ameriških obveščevalnih podatkih, kažejo večje izgube.

Več žrtev po ofenzivi v Donecku

Podatki kažejo, kako je ruska vojska januarja 2023 utrpela močan poskok števila smrtnih žrtev, ko je začela obsežno ofenzivo v regiji Doneck v Ukrajini. Ko so se Rusi borili za mesto Vuhledar, so po podatkih Inštituta za preučevanje vojne (ISW) uporabili napade, ki so – poleg zahtevnega terena, pomanjkanje bojne moči in neuspehov, da bi presenetili ukrajinske sile – vodili do majhnih pridobitev ozemlja, a velikih izgub.

Drug pomemben skok v številu žrtev je viden spomladi 2023 med bitko za Bahmut – ko je skupina plačancev Wagner pomagala Rusiji zavzeti mesto. Wagnerjev vodja Jevgenij Prigožin je takrat svoje izgube ocenil na 22.000. Rusko zavzetje mesta Avdivka na vzhodu Ukrajine lansko jesen je prav tako povzročilo nov porast vojaških smrti.

Štetje grobov

Prostovoljci, ki sodelujejo z BBC in Mediazono, od začetka vojne štejejo nove vojaške grobove na 70 pokopališčih po vsej Rusiji. Kot je razvidno tudi iz posnetkov iz zraka, so se pokopališča močno razširila. Slike in videoposnetki, posneti na tleh, kažejo, da večina teh novih grobov pripada vojakom in častnikom, ubitim v Ukrajini. BBC tudi ocenjuje, da vsaj dva od petih mrtvih ruskih borcev pred tem nista bila povezana nič z rusko vojsko.