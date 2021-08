Odgovori na glavna vprašanja v pobudi pasu in poti

V nadaljevanju preberite:

Nikomur ni ugajal smeh Kamale Harris, ko je na letališču pred odhodom v Singapur in Vietnam prekinila novinarko, ki ji je hotela postaviti vprašanje o razmerah v Afganistanu. »Počasi, počasi,« je dejala ameriška podpredsednica. »V tem trenutku za nas ni pomembnejše prednostne naloge!« To je bil odgovor na nedokončano vprašanje in zgolj dobronamerni komentatorji so njen smeh razumeli kot izraz nelagodja.



Ko se je Kamala Harris nato sestala s singapurskim premierom Lee Hsien Loongom, smeha ni bilo več, še manj ga bo, ko bo danes zvečer prispela v Hanoj. Njena zagotovila, da so razmere v Kabulu ameriška prednostna naloga, zvenijo neprepričljivo, in čeprav je cilj njene azijske turneje, da bi to območje umirila s trditvami, da ZDA še naprej skrbijo za njegovo varnost, prizori iz Afganistana močno pretresajo zaupanje Azije v ameriško moč in zavzemanje za mir ter stabilnost na tem območju.