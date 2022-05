Vojna je načela tudi danske pomisleke o poglabljanju evropske integracije

V nadaljevanju preberite:

V senci vojne v Ukrajini bodo Danci na referendumu odločali, ali se bo država odpovedala posebni ureditvi oziroma izjemi, zaradi katere ne sodeluje pri sprejemanju odločitev, ki se dotikajo skupne evropske varnostne in obrambne politike. Prvič po nastanku izjeme pred tremi desetletji raziskave kažejo, da je javno mnenje naklonjeno njeni ukinitvi, in to predvsem zaradi spremenjenih varnostnih razmer v Evropi.