»Odrasli zločin, odrasla kazen«: dosmrtne kazni v Queenslandu tudi najstnikom

Avstralska zvezna država Queensland je sprejela zakon, s katerim bodo mladostniki, starejši od deset let, lahko podvrženi enakim kaznim kot odrasli, če bodo obsojeni za kazniva dejanja, kot so umor, hud napad in vlomi, poroča BBC.

Novi zakoni, ki jih je vlada označila kot »odrasli zločin, odrasla kazen«, navajajo 13 kaznivih dejanj, za katera bodo zdaj veljale strožje zaporne kazni, če jih bodo storili mladostniki. Med kaznivimi dejanji je tudi umor, za katerega je predvidena obvezna dosmrtna kazen zapora z 20-letnim obdobjem brez možnosti pogojnega odpusta.

Pred tem je bila najvišja kazen za mlade prestopnike, obtožene umora, deset let zapora, dosmrtna zaporna kazen pa se je upoštevala le, če je bil zločin »posebej grozljiv«.

Novoizvoljena vlada je zakon predstavila kot »odrasli zločin, odrasla kazen«

Novi zakoni odpravljajo določbe o »priporu kot skrajni sili«. Slednje dajejo prednost kaznim za otroke, ki ne vključujejo odvzema prostosti – kot so globe ali družbeno koristna dela – namesto zaporne kazni. Prav tako bodo sodnikom omogočili, da pri izreku kazni upoštevajo otrokovo celotno dosedanjo kazensko preteklost.

Tamkajšnja vlada, ki jo vodi novoizvoljena Liberalna državna stranka, kot podlago za zakon navaja dejstvo, »da je skupnost zgrožena nad številnimi zločini, za katere so krivi mladostniki.« Na spletni strani stranke so zapisali tudi: »Jasno je, da je prejšnji vladi zmanjkalo idej, kako popraviti krizo kriminala mladih, ki so jo ustvarili.« So pa ob sprejetju zakona na nogah strokovnjaki, ki pravijo, da hujše kazni nujno ne pomenijo zmanjšanja kriminalnih dejanj, temveč lahko obnašanje še poslabšajo. Na strani strokovnjakov je tudi OZN, ki trdi, da so z zakonom kršene pravice otrok in mednarodno pravo.

Liberalna državna stranka, ki je v oktobru zmagala na volitvah zvezne države, je uveljavitev zakona postavila kot temeljni kamen za nadaljnje podobne ukrepe, saj po njihovih navedbah »postavljajo pravice žrtev pred pravice kriminalcev«. »Ti zakoni so za vse prebivalce, ki so se kadarkoli počutili ogrožene ali pa so bili žrtev kriminala mladih,« je sprejetje komentiral premier zvezne države Queensland, David Crisafulli.

(Navidezni) porast delinkventne mladine

V času pred volitvami sta tako desnica kakor levica trdili, da je Queensland v nevarnosti zaradi porasta kriminala mladih in da je potrebno nekaj ukreniti. Na drugi strani so podatki Avstralskega urada za statistiko prikazali popolnoma drugačno zgodbo, saj se je kriminal med mladimi v Queenslandu v zadnjih 14 letih prepolovil, leta 2022 pa je dosegel najnižjo stopnjo v zgodovini. Podatki policije Queenslanda in avstralskega inštituta za kriminologijo prav tako kažejo jasen trend upadanja. poroča BBC.

Številni so izrazili zaskrbljenost, da bo – že tako ali tako načet – državni pravosodni sistem preobremenjen. Avstralski zapori so namreč že več kot desetletje prezasedeni, in to še pred novimi zakoni, ki dramatično zvišujejo najvišje kazni za mladoletne prestopnike. Crisafulli je priznal, da bo tako zaradi novih zakonov prišlo do »kratkoročnih izzivov«, ki jih bo nova vlada morala odpraviti.

Pred kratkim je Avstralija zaradi težavnega vedenja mladine želela osebam, mlajšim od šestnajst let, prepovedati uporabo TikToka. Premier Anthony Albanese je novembra v luči predloga dejal, da bi morala »mladina opustiti telefone in se odpraviti na igrišče in bazen.«