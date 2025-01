Požar v Los Angelesu: vile bogatašev požgane do tal, ljudje peš bežijo na varno

Mestne oblasti Los Angelesa so zaradi hudega požara, ki se širi iz območja Pacifiških palisad z vilami številnih znanih osebnosti, razglasile izredno stanje. Med drugim se bojijo za znamenito Gettyjevo vilo s številnimi umetninami stare Grčije, Rima in Etrurije, območne prebivalce pozivajo k takojšnjemu umiku na varno.

Ognjeni tornado kot z igračkami opravlja z vilami. FOTO: Ringo Chiu/Reuters

Lokalni prebivalci, med katerimi so tudi hollywoodski igralci Reese Witherspoon, Tom Hanks in Ben Affleck, dogajanje opisujejo kot tornado ognja. V kaosu, ki je sledil, so se oblikovali veliki cestni zastoji in mnogi so se na varno odpravili kar peš. Zapuščene avtomobile zdaj oblasti umikajo z buldožerji, da bi olajšali dostop rešilnih in gasilskih avtomobilov vsaj tam, kjer je to mogoče. Na pomoč kličejo vse gasilce v bližini. Kot poroča BBC, so evakuacijo odredili za 30.000 ljudi, 13.000 hiš je ogroženih.

Ognjena ujma se upira tudi gasilskim helikopterjem in letalom. Foto: David Swanson/Afp

Marsikje z mercedesi in teslami – ter z zgradbami, vrednimi milijone dolarjev –, opravijo kar ognjeni zublji. Krivci za hitro širjenje ognja so močni vetrovi, ki se bodo po vremenskih napovedih v prihodnjih urah še okrepili, tudi tam, kjer so se za zdaj še izognili požaru, pa je na deset tisoče ljudi brez elektrike.

Ogenj se približuje oceanu. Foto: Mike Blake/Reuters

Ocenjujejo, da je ognjena ujma najhujša po letu 2011, kot običajno ob kalifornijskih požarih pa se razgreva tudi iskanje krivcev. Nekateri Američani v ozadju vidijo podnebne spremembe, drugi administrativne ovire čiščenju gozdnega podrasta, ne dovolj zavarovane električne kable in požigalce.