Omikron obstal pod Velikim zidom

Točno dva meseca pred spektakularnim odprtjem zimskih olimpijskih iger v Pekingu so na Kitajskem osredotočeni na morebiten pojav nove različice koronavirusa, ki bi lahko pokvaril veliko slovesnost. Iz družbe Sino Biological s sedežem v Pekingu so sporočili, da pospešeno raziskujejo cepivo in teste, ki so posebej prilagojeni omikronu. Čeprav upajo, da jim novih izdelkov ne bo treba uporabiti, bi jih radi imeli pripravljene za najhujši scenarij.