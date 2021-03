Opozicija z novimi protesti proti Lukašenku

FOTO: AFP

FOTO: Reuters

Razpršene skupine protestnikov so danes skušale oživeti gibanje proti predsedniku, ki je po zatiranju s strani oblasti zamrlo. Oblasti so v odgovoru na proteste središče prestolnice napolnile z vojaškimi vozili, aretirale so tudi več aktivistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.V Belorusiji so lani po volitvah avgusta, ko je zmagal Lukašenko, izbruhnili množični protesti, ki pa so do konca leta skoraj zamrli, potem ko so aretirali več tisoč protestnikov. Več ljudi je bilo tudi ubitih. Opozicija je od takrat spremenila taktiko in ne več spodbujala k množičnim protestom, ampak k posameznim manjšim v vsaki soseski.Podobno so tudi danes ob nacionalnem prazniku, ko se spominjajo razglasitve samostojnosti leta 1918, pozvali k posameznim protestom. Glede na posnetke lokalnih medijev so manjše skupine korakale po Minsku in v rokah držale rdeče-bele zastave, ki so simbol opozicije.Po podatkih nevladne organizacije Pomlad so do poznega popoldneva aretirali najmanj 20 aktivistov.V državi se nadaljuje zatiranje opozicije. V sredo so med drugim aretirali vodjo združenja Poljakov v Belorusiji Anželiko Boris in jo obsodili na 15 dni zapora. Danes pa so preiskali prostore združenja in aretirali enega od članov.Visoki zunanjepolitični predstavnik EUje danes pozval Belorusijo k izpustitvi člana združenja skupaj z vsemi drugimi političnimi zaporniki.Baltske države, Litva, Latvija in Estonija, pa so danes uvedle dodatne sankcije proti Belorusiji. Prepoved potovanj sedaj velja še za več kot sto uradnikov.