Orbánova podpora na Madžarskem strmoglavlja

V zadnjem letu je madžarska politična scena doživela pomembne spremembe z vzponom stranke Tisza, ki jo vodi Péter Magyar. Stranka, ustanovljena leta 2020, je sprva delovala v ozadju, vendar je z vstopom Magyara leta 2024 pridobila politično podporo. Magyar, nekdanji član vladajoče stranke Fidesz in bivši mož nekdanje ministrice za pravosodje Judit Varga, je izrazil nezadovoljstvo z delovanjem Fidesza in se odločil za oblikovanje nove politične platforme.

Ime stranke Tisza izhaja iz začetnic besed tisztelet (spoštovanje) in szabadság (svoboda), hkrati pa se nanaša na reko Tiso, drugo največjo reko na Madžarskem, ki jo pogosto imenujejo najbolj madžarska reka, saj večina njenega toka poteka po madžarskem ozemlju.

Magyar je organiziral več protestov proti »mafijski državi« in napovedal uvedbo ukrepov za preverjanje nepojasnjenega premoženja družin Orbán-Mészáros-Tiborcz, ki »si lastijo polovico države«. Stranka zavrača sodelovanje z obstoječo opozicijo, saj jo smatra za sokrivo pri trenutnem stanju, ter predlaga razkritje tajnih dokumentov iz komunističnega obdobja, ki bi po njegovih besedah razložili (so)krivdo vladajoče stranke v preteklosti.

Tisza se opredeljuje kot desnosredinska politična stranka, članica Evropske ljudske stranke (EPP), ki združuje konservativne in krščanskodemokratske stranke. Stranka si prizadeva ustvariti tretjo politično silo na Madžarskem, ki bi odpravila obstoječi sistem nacionalnega sodelovanja, ki ga Fidesz uporablja za ohranjanje nadzora nad družbo.

V zadnjem letu je madžarska politična scena doživela pomembne spremembe z vzponom stranke Tisza, ki jo vodi Péter Magyar. FOTO: Marton Monus/Reuters

Magyar v svojih govorih neposredno kritizira Viktorja Orbána, saj trdi, da je njegova politika prepletena z nepotizmom, korupcijo in klientelizmom. Po njegovem mnenju je Fidesz razvil »mafijsko državo«, kjer so javni razpisi prilagojeni ozkemu krogu oligarhov, povezanih s premierom. Njegova stranka obljublja odpravo tega sistema in pregled finančnih transakcij ključnih osebnosti, ki so v zadnjih letih postale lastniki velikih podjetij in nepremičnin.

Čeprav Tisza pridobiva priljubljenost, ima Orbán še vedno velik vpliv na Madžarskem. Fidesz obvladuje večino nacionalnih in lokalnih medijev, kar pomeni, da je dostop do nevtralnih ali opozicijskih informacij omejen. Poleg tega vlada nadzoruje državne institucije, vključno s sodstvom in volilno komisijo, kar bi lahko otežilo politično spremembo.

Madžarski politični prostor ostaja polariziran, pri čemer se Tisza poskuša predstaviti kot alternativa tako Orbánovemu avtoritarnemu režimu kot neuspešni opoziciji. Magyarju je z retoriko, ki združuje kritiko sistema Fidesza in poudarek na konservativnih vrednotah, uspelo prepričati del volilnega telesa, ki je bil dolgo lojalen vladi. Kljub temu je vprašanje, ali bo lahko dejansko zamajal Orbánov režim ali bo Tisza postala le kratkotrajen fenomen, ki bo na koncu oslabil madžarsko opozicijo.

Obljube 'nove' stranke

Stranka namerava »razpustiti skrito 'propagandno' ministrstvo, odgovorno za dezinformacije, ter osvoboditi javno radiotelevizijo izpod njenega nadzora«, pogosto poudarijo v stranki.

Magyarju je z retorike, ki združuje kritiko sistema Fidesza in poudarek na konservativnih vrednotah, uspelo prepričati del volilnega telesa, ki je bil dolgo lojalen vladiFOTO: Ferenc Isza/AFP

Njihov glavni cilj je vzpostavitev »svobodnega, življenjskega, evropskega« gospodarstva znanja z ustanovitvijo novih ministrstev za izobraževanje, zdravstvo in okolje. Zdi se, da z enakimi pristopi, kot jih uporablja največja madžarska stranka Fidesz, ki s populizmom in odkritimi napadi ruši verodostojnost svojih nasprotnikov, želi Tisza storiti podobno in tako pokoriti madžarsko politično krajino.

Po podatkih raziskave javnega mnenja, ki jo je izvedel Iránytű Intézet, je Tisza pridobila približno 250.000 volivcev, ki so prej podpirali vladajočo stranko Fidesz.

Raziskava javnega mnenja

Raziskava, izvedena med decembrom lani in februarjem letos na vzorcu 6600 ljudi, je pokazala, da je med tistimi, ki zagotovo nameravajo glasovati, Tisza prejela 37 odstotkov podpore, Fidesz 33 odstotkov, Mi Hazánk pet odstotkov, Demokratična koalicija in (satirična) Madžarska stranka dvorepega psa pa vsaka po tri odstotke.

Raziskava je tudi pokazala, da Tisza vodi med mlajšimi volivci, saj ima med starostno skupino od 18 do 29 let 35 odstotkov prednosti pred Fideszem, medtem ko Fidesz vodi med upokojenci s 47 proti 18 odstotkov, ki podpirajo Tiszo.

​Po najnovejših podatkih, ki jih je objavil portal Politico, bi trenutno vladajočo stranko Fidesz podprlo 36 odstotkov volivcev, kar predstavlja najnižjo raven podpore, odkar portal spremlja javno mnenje na Madžarskem. Prejšnji najnižji rezultat je stranka dosegla maja 2015, ko je imela 39-odstotno podporo. V isti raziskavi bi novo ustanovljeno stranko Tisza podprlo 40 odstotkov volivcev.​

Magyar je na nedavnem shodu v Szegedu poudaril, da namerava Tisza, če pride na oblast, uvesti ali ohraniti določene ukrepe, ki bi izboljšali položaj žensk in spodbudili mlade k družinskemu življenju. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Vendar pa je pomembno omeniti, da Tisza v svojem programu podpira stališče vlade Fidesz glede nevmešavanja v rusko-ukrajinsko vojno, saj nasprotuje pošiljanju orožja ali vojakov za podporo Ukrajini.

Magyar je izrazil željo po omejitvi mandatov na največ dva, da bi preprečili zlorabo oblasti. Po njegovem mnenju na Madžarskem obstaja moralna, politična in gospodarska kriza, politiki pa ustvarjajo umetne družbene delitve, da bi prikrili množično kleptokracijo. Zato želi združiti Madžare »z vseh vetrov«. Kljub znatni finančni podpori EU Madžarska ostaja med najrevnejšimi državami v združenju evropskih narodov.