Orbánovemu Fideszu v EPP spet prizaneseno

Bruselj – V poslanski skupini EPP v evropskem parlamentu poslanca Fideszaniso kaznovali z izključitvijo, čeprav je njihovemu vodjiočital, da uporablja enak argument kot gestapo in stalinistična tajna služba na Madžarskem.Deutsch je pred kratkim napadel stališča Webra, ki je kritiziral madžarsko nasprotovanje pogojevanju izplačil iz bruseljskih blagajn z vladavino prava. »Weber pravi, da se ti ni treba bati, če nimaš česa skrivati. Dobro se spomnim, da sta Gestapo in ÁVO (madžarska tajna služba v času socializma) imela enak slogan,« se je glasila Deutscheva izjava.V skupini so sinoči kljub nezadovoljstvu številnih poslancev, ki so najprej zahtevali izključitev, zgolj odločili, da Deutsch ne bo smel več nastopati v imenu skupine, prevzemati naloge poročevalca za posamezne dosjeje ali drugih uradnih položajev. To v praksi pomeni, da bo lahko poslansko delo opravljal z manj obveznostmi.Deutsch se je pred odločanjem opravičil Webru za očitke. V skupini so ostro obsodili Deutscheve izjave, ki da so v nasprotju z vrednotami EPP. Tudi pogosti napadi Fideszevih predstavnikov na EU in njene vrednote niso skladni s temeljnimi prepričanji EPP (vladavina prava, neodvisno sodstvo, svoboda tiska …), so zapisali. Med drugim so v skupini EPP še navedli, da je mehanizem o vladavini prava (pogojevanje evropskih sredstev) zgodovinski dogovor, na katerega bi morali biti vsi ponosni.V skupini so sicer pozvali Fideszeve poslance, naj razmislijo, ali so njihova osnovna politična prepričanja še v skladu z vrednotami in ključno vsebino skupine EPP. Stranko EPP (njen predsednik je) pa pozvali, naj sprejme odločitev o Fideszu (o njegovi izključitvi iz družine) takoj, ko bodo zdravstvene razmere to dopuščale.Zlasti nemška delegacija, ki je v EPP najmočnejša, po neuradnih informacijah ni hotela, da bi Deutscha že izključili, saj bi takšna odločitev v zapletenih političnih časih v EU lahko imela širše posledice. Znotraj EPP je Tusk med najbolj odločnimi zagovorniki izključitve Fidesza pod vodstvom. Največ zagovornikov izključitve prihaja iz držav Beneluksa in Skandinavije. Pod zahtevo za izključitev Deutscha se je podpisala tudi slovenska poslanka(NSi).