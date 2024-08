Osemsto potic za slovensko identiteto

V nadaljevanju preberite:

Koliko slovenskih usod je povezanih z ameriškim Clevelandom? Mesto ob jezeru Erie v ameriški zvezni državi Ohio, kamor se je v njegovih najboljših industrijskih časih pred drugo svetovno vojno priselilo nešteto vzhodnih in drugih Evropejcev, velja tudi za največje slovensko mesto v novem svetu. Na iskanje lepšega življenja ali poklicne in intelektualne izpolnjenosti pa kažejo tudi čisto osebne zgodbe o upanjih in razočaranjih, starih in novih identitetah. Tudi zaradi tega tamkajšnji generalni konzulat Slovenije ni le prostor za izdajanje dokumentov, ampak najpomembnejši stik naše države z ljudmi, ki morda ne govorijo slovenščine, slovensko identiteto pa čutijo in negujejo. O tem in še marsičem smo se pogovarjali z dosedanjo generalno konzulko Alenko Jerak.