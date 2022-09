Osrednji del Mehike pri Tihem oceanu prizadel potres magnitude 7,6

Mehiko je v ponedeljek popoldne po krajevnem času prizadel potres magnitude 7,6 in z epicentrom 15 kilometrov pod zemljo, nedaleč od obale Tihega oceana med zveznima državama Colima in Michoacan blizu mesta Aquilla. V potresu je umrl najmanj en človek, v prestolnici Ciudad de Mexico pa je na obletnico dveh uničujočih potresov izbruhnila panika.

V nakupovalnem središču v pristaniškem mestu Manzanilla v zvezni državi Colima so padajoče ruševine ubile eno osebo, je na twitterju sporočil mehiški predsednik Andrés Manuel López Obrador. Zaradi potresa je bilo poškodovanih tudi več zgradb v mestu Coalcoman v zvezni državi Michoacan. Med drugim je bila poškodovana mestna bolnišnica, o žrtvah pa ne poročajo.

Potres v prestolnici Ciudad de Mexico ni povzročil škode, so pa v mestu oblasti izdale ukaz za obvezno evakuacijo. Zaradi potresa so razglasile tudi nevarnost cunamija. Iz Ameriškega pacifiškega centra za opozarjanje pred cunamiji so sporočili, da bi lahko obalna območja čez noč zajeli valovi višine do treh metrov.

Potres je sprožil več deset popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši po podatkih nacionalnega seizmološkega urada magnitudo 5,3, poroča BBC.

Udeleženci dogodka v čast otrokom, ki so umrli v šoli Enriqueja Rebsamena med potresom leta 2017. FOTO: Luis Cortes/Reuters