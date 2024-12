Osumljenec napada na sejmu naj bi bil 50-letni zdravnik iz Savdske Arabije

V Magdeburgu v Nemčiji je v petek zvečer voznik z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi na božičnem sejmu. Umrli sta dve osebi, od tega en otrok, najmanj 68 ljudi je bilo ranjenih, od tega 15 huje.

Policija je voznika aretirala. Po podatkih nemških medijev naj bi šlo za 50-letnega zdravnika iz Savdske Arabije, ki se je v Nemčijo preselil leta 2006. Moški policiji naj ne bi bil znan kot islamski skrajnež, na družbenih omrežjih se je po poročanju BBC izkazoval za kritika islama. Osumljencu, svetovalcu za psihiatrijo in psihoterapijo, je bil leta 2016 priznan status begunca. Avtomobil naj bi osumljenec najel tik pred napadom.

Posnetek aretacije:

Preiskovalci o motivu napada še niso spregovorili, verjamejo pa, da je napadalec deloval sam.

FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Županja mesta Simone Borris je sporočila, da bo spominska maša v cerkvi blizu mesta napada. »Dolgo časa bomo žalovali,« je dejala s solzami v očeh. Vsi kulturni in zabavni dogodki so bili v prihodnjih dneh odpovedani.

Priča dogodka je za lokalne medije povedala, da je videla, kako se jim bliža avtomobil. »Mojega fanta je povozil. Grozno je bilo,« je dejala 32-letna Nadine za Bild in dodala, da ima poškodbe noge in glave.

FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Za regionalni časopis Mitteldeutsche Zeitung pa je druga priča povedala, da je storilec »namerno zapeljal v del božičnega sejma, okrašen s prizori iz pravljic«, kjer je bilo zbranih veliko družin z majhnimi otroki. Ženska je časopisu povedala, da se ji je z otrokom komaj uspelo umakniti s poti vozila.

Umrli sta dve osebi. FOTO: Axel Schmidt/Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila »brutalno in strahopetno dejanje« v Magdeburgu. Nemška političarka je v izjavi na portalu X zapisala, da je v mislih »z žrtvami«. »Izrekam sožalje družini in prijateljem ter se zahvaljujem policiji in reševalcem,« je dejala. »To nasilno dejanje je treba preiskati in strogo kaznovati.«

Slovenski premier Robert Golob in zunanja ministrica Tanja Fajon sta v odzivu sporočila, da sta pretresena. Izrazila sta še solidarnost s prizadetimi, sta sporočila na družbenem omrežju X.

»Dogodki v Magdeburgu so me globoko pretresli. V mislih sem s kanclerjem (Olafom Scholzem) in vsemi prebivalci Nemčije,« je sporočil Golob. Podobno sporočilo je podala ministrica. »Podobe so grozljive. Moje misli so z žrtvami in njihovimi bližnjimi. Solidarnostno stojim ob strani vseh, ki jih je prizadel ta tragični dogodek,« je zapisala.