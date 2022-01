Otočani so Tajvanci, Kitajci jim grozijo

V nadaljevanju preberite:

Kitajska je v nedeljo poslala več vojaških letal v obrambno identifikacijsko območje Tajvana in tako znova zaostrila napetost nad otokom. S formacijo, sestavljeno iz 24 lovcev shenyang J-16 in chengdu J-10 ter enega bombnika in štirih vohunskih letal, je vodstvo v Pekingu odgovorilo na prisotnost treh ameriških letalonosilk in njihovih vojaških enot blizu Tajvana.

Letalonosilke Carl Vilson, Abraham Lincoln in Ronald Reagan so z amfibijsko skupino USS Essex in ekspedicijsko napadalno skupino USS America v soboto začele pomorske vojaške vaje, v katerih sodelujeta tudi helikopter in rušilec japonskih samoobrambnih sil.

Tako sta obe strani druga drugi poslali sporočilo.