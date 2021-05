Otroci, pozabljene žrtve korone

V nadaljevanju preberite:

V Nemčiji zaznavajo porast mentalnih težav med otroki in mladostniki zaradi koronakrize . Psihološke težave ima menda že tretjina otrok do 17. leta starosti. V poklicnem združenju zdravnikov za otroke in mladostnike BVKJ so te dni zato zagnali alarm. Kot so dejali, v psihiatričnih klinikah zmanjkuje prostora, zato na zdravljenje sprejemajo le še tiste, ki bi utegnili storiti samomor.