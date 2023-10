Otroška paraliza je še tu

V nadaljevanju preberite:

Zadnjih nekaj desetletij je veljalo, da je po izkoreninjenju črnih koz v letu 1980 svet na pragu nove zmage – nad otroško paralizo, virusno boleznijo, ki prizadene predvsem živčni sistem otrok, mlajših od pet let, in jim lahko povzroči trajne okvare in ohromelost. Po podatkih SZO ena od dvesto okužb povzroči nepopravljivo paralizo, med paraliziranimi pa jih med pet in deset odstotki tudi umre. Če je okužen en sam otrok, so v nevarnosti vsi, ki pridejo z njim v stik, da zbolijo. Neuspeh pri izkoreninjenju otroške paralize iz »še zadnjih preostalih trdnjav«, opozarjajo pri SZO, bi lahko povzročil ponovni izbruh bolezni na globalni ravni.

V večini držav po svetu se trudijo zamejiti nalezljive bolezni s cepljenjem. Pred uvedbo cepljenja je v svetu zaradi otroške paralize vsako leto umrlo približno 600.000 otrok. Zdaj s pomočjo cepiv tudi za druge vrste nalezljivih bolezni po oceni stroke in SZO preprečimo 2,5 milijona smrti med otroci. Pri SZO pa še ocenjujejo, da lahko zahvaljujoč »sistematičnemu zamejevanju« otroške paralize danes hodi skoraj 20 milijonov ljudi, ki bi bili sicer paralizirani.