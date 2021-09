Pandemija izničila napredek desetletij

V nadaljevanju preberite:

Odprava revščine in lakote, kakovostno izobraževanje, enakost spolov, čista voda in sanitarna ureditev, cenovno dostopna in čista energija, dostojno delo in gospodarska rast je le nekaj od 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki si jih je mednarodna skupnost postavila v Agendi 2030.



Po več desetletjih optimističnih globalnih trendov je poldrugo leto pandemije izničilo napredek na številnih področjih, številke za Slovenijo pri uresničevanju ciljev pa so, po interpretaciji službe vlade za razvoj in evropsko kohezijo (SVRK), razmeroma spodbudne.



V nedeljo se bo končal evropski teden trajnostnega razvoja 2021, vseevropska pobuda, ki spodbuja različne ustanove k organizaciji dejavnosti za podporo ciljev trajnostnega razvoja ter njihovo prepoznavnost. Namen Agende 2030, ki jo je vseh 193 članic OZN soglasno sprejelo leta 2015, je, da si države prizadevajo doseči zavezo izkoreninjenja revščine, se borijo proti neenakostim in krivicam ter sodelujejo v boju proti podnebnim spremembam, pri čemer ne bo nihče zapostavljen.